Дептранс Москвы не подтвердил сообщения о плане расширить сеть платных дорог в столице

Максим Блинов/РИА Новости

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению сети платных дорог в российской столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Что касается возможных инициатив по дальнейшему расширению сети платных дорог, в департамент транспорта Москвы не поступали обращения по данному вопросу, о котором ранее высказывались некоторые эксперты», – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в Москве на сегодняшний день работают две платные автомобильные дороги. Это Московский скоростной диаметр (МСД) и проспект Багратиона.

До этого член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин заявил, что для решения проблемы с пробками в крупных городах России, власти могут ввести оплату за каждый километр пробега. Он отметил, что теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. По его мнению, технически ввести платежи за каждый пройденный километр столица может уже сейчас.

Также, шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников заявил, что при пользовании платными трассами в России есть вариант сэкономить. По его словам, для тех, кто никогда не ездил на дальние расстояния со скоростью 130–150 км/ч, может стать откровением, что расход топлива при таком темпе движения отнюдь не маленький.

Шерстенников отметил, что в связи с этим наилучшим способом сэкономить на платниках будет отказ от быстрой езды. Оптимальная скорость на таких трассах — до 110 км в час.

Ранее стало известно, что в России планируется ввести двойной тариф на ОСАГО в регионах, где активно действуют мошенники.

