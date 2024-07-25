Назван способ сэкономить на платных трассах

При пользовании платными трассами в России есть вариант сэкономить. Об этом рассказал шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников.

«Для тех, кто никогда не ездил на дальние расстояния со скоростью 130–150 км/ч, может стать откровением, что расход топлива при таком темпе движения отнюдь не маленький», — отметил он.

По его словам, при такой езде расход топлива близок к расходу в глухих пробках. Резкое повышение особенно заметно у кроссоверов. Шерстенников отметил, что в связи с этим наилучшим способом сэкономить на платниках будет отказ от быстрой езды. По его словам, оптимальная скорость на таких трассах — до 110 км в час.

До этого автоэксперты рассказали, что в результате поездок по плохим дорогам страдает множество деталей и систем автомобиля. Например, после езды по некачественному покрытию выходят из строя прусы. Также страдает и система рулевого управления. Наиболее часто возникают проблемы с рулевой рейкой, рулевой тягой и наконечниками, поскольку они чувствительны к сильным ударам. Не менее опасны плохие дороги и для шин, добавил эксперт. Нередко на резине образуются грыжи, проколы, порезы. Диски же могут получить трещину, а штамповка — деформироваться.

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