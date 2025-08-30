На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«КамАЗ» сообщил об убытке в 31 млрд рублей по итогам полугодия

Чистый убыток «КамАЗа» за 6 месяцев 2025 года составил 31 млрд рублей
Максим Богодвид/РИА Новости

Российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» сообщил о чистом убытке в первой половине 2025 года в размере 30,9 млрд рублей согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом говорится в документе на сайте компании.

«ПАО «КамАЗ» огласило финансовые показатели за первое полугодие 2025 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В первом полугодии 2025 года компания получила чистый убыток в размере 30,9 млн рублей», - говорится в заявлении.

В первой половине 2024 года «КамАЗ» зафиксировал снижение чистой прибыли по МСФО в 3,7 раза, до 3,67 млрд рублей.

До этого стало известно, что во II квартале 2025 года прибыль японской компании Honda Motor упала более чем на 50% в результате введения пошлин правительством США.

В период с апреля по июнь прибыль японского автогиганта снизилась на 50,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также на 49,6% упала операционная прибыль.

Среди причин падения называются пошлины США и последствия колебаний валютных курсов.

Ранее сообщалось, что Nissan сократит рабочие места в Европе.

