«КамАЗ» сообщил об убытке в 31 млрд рублей по итогам полугодия

Российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» сообщил о чистом убытке в первой половине 2025 года в размере 30,9 млрд рублей согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом говорится в документе на сайте компании.

В первой половине 2024 года «КамАЗ» зафиксировал снижение чистой прибыли по МСФО в 3,7 раза, до 3,67 млрд рублей.

