Nissan сократит рабочие места в Европе

Nissan заявил о массовых сокращениях в Европе и закрытии заводов в Японии и Мексике

Автопроизводитель Nissan начал переговоры с профсоюзом в европейском региональном офисе о сокращении части рабочих мест, сообщил Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

В европейском офисе японской компании, расположенном во Франции, на данный момент работают около 560 сотрудников. Руководство и профсоюз договорились обсудить добровольные увольнения. Ожидается, что переговоры завершатся к 20 октября, а полная информация будет предоставлена персоналу в ноябре.

По данным Reuters, изменения коснутся в том числе работников представительств Nissan в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Океании.

В рамках реструктуризации компания прекратит производство автомобилей на заводе в Мексике в марте 2026 года. Также в 2028 году закроется 2 предприятия в Японии. Первое — завод в Оппаме, который работает с 1961 года. Второе — завод в Сенане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai.

В Nissan по всему миру работает 19 тыс. человек. Из них 60% трудятся в Европе.

До этого Reuters заявлял, что Nissan ожидает убыток в размере 700–750 млрд иен по итогам 2024 финансового года, завершившегося в марте.

Автокомпания объясняет это обесценением активов и расходами на реструктуризацию. Ранее она прогнозировала годовой убыток в размере около 80 млрд иен.

Также стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.