Японский автогигант Honda потерял 50% прибыли

Во II квартале 2025 года прибыль японской компании Honda Motor упала более чем на 50% в результате введения пошлин правительством США. Об этом говорится в финансовых документах компании.

В период с апреля по июнь прибыль японского автогиганта снизилась на 50,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также на 49,6% упала операционная прибыль.

Среди причин падения называются пошлины США и последствия колебаний валютных курсов.

До этого Reuters заявлял, что Nissan ожидает убыток в размере 700–750 млрд иен по итогам 2024 финансового года, завершившегося в марте.

Автокомпания объясняет это обесценением активов и расходами на реструктуризацию. Ранее она прогнозировала годовой убыток в размере около 80 млрд иен.

Также стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Ранее сообщалось, что Nissan сократит рабочие места в Европе.