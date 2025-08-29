На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве могут ввести систему оплаты за каждый километр пробега на автомобиле

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Для решения проблемы с регулярными пробками на дорогах крупных российских городов, власти могут ввести систему оплаты за каждый километр пробега. Об этом в разговоре с «Абзацем» рассказал член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

«Есть радикальное решение – ввести систему расчета стоимости перевозки, при которой плата взимается за каждый километр пробега транспортного средства.<...>Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас. Каждый мой километр можно очень легко посчитать. Условно, проехал я какое-то расстояние – и мне выпишут счет как за электричество», – рассказал Блинкин.

По словам эксперта, итоговая стоимость поездки будет зависеть от загруженности дорог.

До этого стало известно, сколько китайские автокомпании потратили на рекламу своей продукции в России. Расходы автопроизводителей на офлайн-рекламу (телевидение, радио, наружная реклама и пресса) в первом полугодии 2025 года выросли на 6% сравнительно с началом 2024-го.

Также, Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому повышается штраф за неуплату проезда грузовиков по платным дорогам (система «Платон»). В случае принятия законопроекта, штраф вырастет с 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке говорится, что при размере платы в 3,05 рубля за километр пройденного пути грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф, чем сам проезд. А в 2023 году рост подобных случаев год к году составил 64%. Недополученный доход федерального бюджета от неуплаты «Платона» может «достигать миллиардов рублей в год».

Ранее стало известно, что в России планируется ввести двойной тариф на ОСАГО в регионах, где активно действуют мошенники.

