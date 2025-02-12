Госдума в четыре раза повысит штрафы для дальнобойщиков

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому повышается штраф за неуплату проезда грузовиков по платным дорогам (система «Платон»). Об этом говорится на портале нижней палаты парламента. В случае принятия законопроекта, штраф вырастет с 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке говорится, что при размере платы в 3,05 рубля за километр пройденного пути грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф, чем сам проезд. А в 2023 году рост подобных случаев год к году составил 64%. Недополученный доход федерального бюджета от неуплаты «Платона» может «достигать миллиардов рублей в год».

До этого Росавтодор сообщил, что тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам будет проиндексирован на 19 копеек (9,5%) с 1 февраля 2025 года.

Таким образом, тариф увеличится с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км.

Индексация тарифа производится ежегодно с 10 по 20 января с учетом инфляции за предыдущий год. Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%.

В июле 2024 года Росавтодор опубликовал прогноз индексации тарифа, согласно которому планировалось повышение до 3,21 руб./км.

В конце 2023 года Минтранс России инициировал поэтапную отмену понижающего коэффициента, применяемого к плате за проезд грузовых автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам страны.

Ранее «Группа ГАЗ» создала грузовик, за который не надо платить в систему «Платон».