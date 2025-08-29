Стало известно, сколько китайских автомобилей завезли в Россию в 2024 году

Посол Моргулов: в 2024 году в Россию ввезли 1,1 млн китайских автомобилей

В 2024 году в Россию было завезено 1,1 млн китайских автомобилей. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка $21 млрд», - сказал дипломат.

По его словам, модельный ряд китайских авто будет расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

