Китайский производитель пылесосов пообещал обогнать суперкар Bugatti

Компания Dreame, которая выпускает пылесосы, собирается разработать гиперкар. Об этом сообщает carnewschina.com. В компании подчеркнули, что это будет «самый быстрый автомобиль в мире».

Отмечается, что гиперкар составит конкуренцию Bugatti Veyron. Несмотря на то что Veyron давно не является самым быстрым автомобилем в мире, именно он стал символом индустрии как первый серийный суперкар с мощностью более 1000 л.с. и максимальной скоростью свыше 400 км/ч.

Гиперкар Dreame будет представлен в 2027 году.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.