Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

«Автостат» назвал 12 самых покупаемых кроссоверов-иномарок в России
Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

По итогам семи месяцев 2025 года внедорожники и кроссоверы заняли 26% рынка подержанных легковых автомобилей, наиболее востребованными на вторичном рынке среди иномарок стали Toyota RAV4, Renault Duster и Volkswagen Tiguan. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За этот период своих владельцев в России сменили 24,9 тыс. RAV4, 19,1 тыс. Duster и 18,3 тыс. Tiguan. За ними следуют Nissan X-Trail (18 тыс. машин) и Qashqai (17,6 тыс. машин).

В число 12 лидеров рынка подержанных кроссоверов в России вошли также Mitsubishi Outlander, Hyundai Creta, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Kia Sorento и Hyundai Tucson. Всего с января по июль 2025 года включительно в России было перепродано более 850 тыс. кроссоверов.

Ранее стало известно, что в России введут двойной тариф на ОСАГО в регионах с высоким уровнем мошенничества.

