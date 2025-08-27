На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатеринбургские дорожники закатали в асфальт рельсы

В Екатеринбурге трамвай сошел с путей, потому что их заасфальтировали дорожники
Depositphotos

В Екатеринбурге трамвай сошел с путей, потому что их случайно заасфальтировали дорожники. Об этом сообщает Ura.ru.

«Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой», — пояснили в городской администрации.

Авария произошла утром 27 августа. Пострадавших нет.

На данный момент рабочие пытаются разбить свежее покрытие, отмечает портал E1.ru.

До этого в Санкт-Петербурге женщина-кондуктор получила черепно-мозговую травму из-за нападения молодых людей, не желавших платить за проезд.

59-летняя сотрудница «Горэлектротранса» столкнулась с нападавшими, когда находилась на своем рабочем месте. Двое юношей и девушка зашли в трамвай, но отказались платить за проезд. Завязалась потасовка, и нарушители подняли руку на кондуктора. Наряд полиции прибыл на остановку «Дунайский проспект», однако злоумышленники уже успели выбежать из трамвая и покинуть место происшествия.

Ранее работники «Горэлектротранса» устроили громкую вечеринку под Аллегрову в 4 утра.

