Екатеринбургские дорожники закатали в асфальт рельсы

В Екатеринбурге трамвай сошел с путей, потому что их заасфальтировали дорожники

В Екатеринбурге трамвай сошел с путей, потому что их случайно заасфальтировали дорожники. Об этом сообщает Ura.ru.

«Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой», — пояснили в городской администрации.

Авария произошла утром 27 августа. Пострадавших нет.

На данный момент рабочие пытаются разбить свежее покрытие, отмечает портал E1.ru.

