Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные избили кондуктора петербургского трамвая после просьбы оплатить проезд

В Петербурге хулиганы напали на женщину-кондуктора, попросившую оплатить проезд

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге женщина-кондуктор получила черепно-мозговую травму из-за нападения молодых людей, не желавших платить за проезд. Об инциденте пишет «Фонтанка».

59-летняя сотрудница «Горэлектротранса» столкнулась с нападавшими, когда находилась на своем рабочем месте. Двое юношей и девушка зашли в трамвай, но отказались платить за проезд. Завязалась потасовка, и нарушители подняли руку на кондуктора. Наряд полиции прибыл на остановку «Дунайский проспект», однако злоумышленники уже успели выбежать из трамвая и покинуть место происшествия.

«Они были на улице, но в зоне видимости. Я показала, где они. Очень странно, что сотрудники полиции не могли их задержать. Они просто шли вдоль дороги», — утверждает пострадавшая.

Она дождалась конца смены, а затем обратилась в правоохранительные органы и сняла побои. Медики зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и алопецию теменной области — во время конфликта молодые люди вырвали ей волосы. Сейчас потерпевшая продолжает восстанавливаться и находится на больничном.

Ранее в Москве блогеры бегали по крышам поездов в метро.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами