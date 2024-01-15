Неизвестные избили кондуктора петербургского трамвая после просьбы оплатить проезд

В Санкт-Петербурге женщина-кондуктор получила черепно-мозговую травму из-за нападения молодых людей, не желавших платить за проезд. Об инциденте пишет «Фонтанка».

59-летняя сотрудница «Горэлектротранса» столкнулась с нападавшими, когда находилась на своем рабочем месте. Двое юношей и девушка зашли в трамвай, но отказались платить за проезд. Завязалась потасовка, и нарушители подняли руку на кондуктора. Наряд полиции прибыл на остановку «Дунайский проспект», однако злоумышленники уже успели выбежать из трамвая и покинуть место происшествия.

«Они были на улице, но в зоне видимости. Я показала, где они. Очень странно, что сотрудники полиции не могли их задержать. Они просто шли вдоль дороги», — утверждает пострадавшая.

Она дождалась конца смены, а затем обратилась в правоохранительные органы и сняла побои. Медики зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и алопецию теменной области — во время конфликта молодые люди вырвали ей волосы. Сейчас потерпевшая продолжает восстанавливаться и находится на больничном.

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