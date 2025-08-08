Работники «Горэлектротранса» устроили громкую вечеринку под Аллегрову в 4 утра

В Санкт-Петербурге в трамвайном депо устроили громкую вечеринку в 4 утра. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Трамвайное депо, 4 часа утра и Аллегрова в колонке — три кита, на которых держится идеальная пати. И такая случилась у коллектива «Горэлектротранса» на Ланском шоссе этой ночью. Подэнсили, поснимали видосы и разбудили местных», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как местные жители возмущаются из-за громкой музыки под окнами. При этом работники продолжают танцевать.

До этого в Санкт-Петербурге женщина-кондуктор получила черепно-мозговую травму из-за нападения молодых людей, не желавших платить за проезд.

59-летняя сотрудница «Горэлектротранса» столкнулась с нападавшими, когда находилась на своем рабочем месте. Двое юношей и девушка зашли в трамвай, но отказались платить за проезд. Завязалась потасовка, и нарушители подняли руку на кондуктора. Наряд полиции прибыл на остановку «Дунайский проспект», однако злоумышленники уже успели выбежать из трамвая и покинуть место происшествия.

