На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работники «Горэлектротранса» устроили громкую вечеринку под Аллегрову в 4 утра

В Петербурге коллектив «Горэлектротранса» устроил громкую вечеринку в 4 утра
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге в трамвайном депо устроили громкую вечеринку в 4 утра. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Трамвайное депо, 4 часа утра и Аллегрова в колонке — три кита, на которых держится идеальная пати. И такая случилась у коллектива «Горэлектротранса» на Ланском шоссе этой ночью. Подэнсили, поснимали видосы и разбудили местных», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как местные жители возмущаются из-за громкой музыки под окнами. При этом работники продолжают танцевать.

До этого в Санкт-Петербурге женщина-кондуктор получила черепно-мозговую травму из-за нападения молодых людей, не желавших платить за проезд.

59-летняя сотрудница «Горэлектротранса» столкнулась с нападавшими, когда находилась на своем рабочем месте. Двое юношей и девушка зашли в трамвай, но отказались платить за проезд. Завязалась потасовка, и нарушители подняли руку на кондуктора. Наряд полиции прибыл на остановку «Дунайский проспект», однако злоумышленники уже успели выбежать из трамвая и покинуть место происшествия.

Ранее толпа москвичей шла по проезжей части после ДТП и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами