Названы 5 самых популярных автомобилей в России

В России за 7 месяцев 2025 года было продано 219,7 тыс. новых легковых автомобилей отечественных брендов. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером является Lada Granta - 81,2 тыс. проданных машин за семь месяцев 2025 года. На втором месте Lada Vesta: 49,6 тыс. авто. Третье и четвертое места Lada Niva Travel и Niva Legend. Продано 18,7 и 18,3 тыс. внедорожников соответственно. Пятым стал универсал Lada Largus (15,3 тыс. ед.).

Отмечается, что на долю российских марок пришлось 33,8% всего рынка.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России сильно упали продажи легковых автомобилей.