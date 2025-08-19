«Подрезали скидки»: цены на китайские автомобили снова пошли в гору

Воспользовавшись повышением спроса на новые автомобили из-за снижения ключевой ставки ЦБ, доминирующие в России китайские автокомпании начали отменять скидки на автомобили, рассказали «Газете.Ru» дилеры. На руку импортерам играет значительное сокращение складских запасов, говорят продавцы. Что ждет покупателей новых автомобилей уже в начале осени — в материале «Газеты.Ru».

За январь — июль этого года в России было реализовано 640,6 тыс. легковых автомобилей, что на 24% меньше, чем за такой же период прошлого года, следует из отчета консалтингового агентства «АСМ-Холдинг», предоставленного «Газете.Ru». Несмотря на снижение продаж к результатам прошлого года, в июле относительно предыдущего месяца рынок воспрял,

прибавив сразу 33% (до 120 тыс. шт.) после снижения ставки Центробанка.

Пока что общая динамика продаж новых автомобилей в зависимости от бренда разнонаправленная: главные мейджеры рынка падают, а новички и аутсайдеры – набирают клиентов.

Кто вырос, кто упал

Так, сильнейший спад дистрибуции зафиксировали премиальный Exeed с результатом в минус 57,5% (11,2 тыс.) относительно семи месяцев прошлого года.

В своеобразный антирейтинг также попали марки Omoda (-47,5%; 16,1 тыс.), Geely (-47%; 43,9 тыс.), Voyah (-43,2%; 3,4 тыс.), BAIC (-40,1%; 3.9 тыс.), Jetta (-39,4%; 1,3 тыс.), Tank (-38,6%; 9,7 тыс.) и Changan (-37,9%; -36,8 тыс.).

close Михаил Воскресенский/РИА Новости

Куда успешнее дела идут у белорусско-китайского бренда Belgee, который за январь — июль на падающем рынке прибавил 35,7% (до 24,4 тыс. шт.). Флагманами роста стали переименованные для России старые поколения моделей Geely Coolray (X50) и Geely Atlas Pro (X70). Отличная динамика продаж также у марок Solaris (+141,5%; 13,8 тыс. шт.), Jetour (+11,1%; 20,1 тыс. шт.), Evolute (+67,2%; 1,5 тыс. шт.), GAC (+15,7%; 9,5 тыс. шт.).

Прощайте, скидки

Одним из новых трендов уходящего лета стала отмена скидок автопроизводителями. Так, в начале августа самым большим срезанием выгод на автомобили отметился китайский бренд Changan, который в разном объеме (в зависимости от комплектации и года выпуска) урезал или отменил скидки на модели

Alsvin, CS35 Plus, CS75 Plus, Hunter Plus, Lamore, Uni-K, Uni-S, Uni-T, Uni-V,

свидетельствуют данные сервиса CARgument.

close Sohu

Компания Geely сократила бонусные программы на некоторые версии кроссовера Coolray, бренд Soueast – на кроссовер S09, даже калининградский «Автотор» поднял цену своего электромобиля «Амберавто» A5.

Стоки начали распродавать

Продажи новых автомобилей растут, превышая средние значения этого года, отмечает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев. По его словам, помимо этого, объем прошлогодних машин сегодня успешно распродается и их доля на складе упала уже ниже 30%.

«Количество машин на стоках дилеров снижается, если полгода назад склад был равен двухмесячным продажам, то

сегодня этот показатель ниже коэффициента 1,5.

Все это понижает необходимость финансировать высокие скидки, и часть производителей «подрезают» их», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Ренат Тюктеев.

Пока что это явление не коснулось абсолютно всех автокомпаний на российском рынке. Поэтому благодаря снижению расходов после изменения ставки ЦБ ряд марок может даже расширить свои программы поддержки продаж, полагает эксперт.

«Стоки действительно стали растворяться, их давление уменьшилось.

И, конечно, скидочные программы начинают сворачиваться, потому что нет пересорта товара,

— соглашается с Тюктеевым директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. — И это провоцирует уменьшение дисконтирования и, следовательно, увеличение финальной стоимости продукта».

close Кирилл Брага/РИА Новости

По данным «Рольфа», с большой долей вероятности в сентябре производители отменят еще больше скидочных программ и реальная стоимость автомобиля на этом фоне начнет увеличиваться. Правда, значительного скачка цен в холдинге не ожидают.

Более оптимистичен в прогнозах на сентябрь генеральный директор группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Ольховский. Он ожидает, что в первый месяц осени с ценами на новые автомобили все будет аналогично августу.

«Изменение цен возможно после сентября, когда будет понятно, что будет с основными факторами, влияющими на ценообразование», — резюмировал он.