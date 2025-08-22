«Машина вдребезги»: в Улан-Удэ на видео сняли последствия жесткого ДТП

В Улан-Удэ на видео попало разбитое авто после жесткого столкновения

В Улан-Удэ автомобиль сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Машина вдребезги. На трассе в Бурятии сбили человека. Сегодня ночью в районе Эрхирика в Заиграевском районе сбили пешехода», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоит автомобиль, который получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот и стекла. Кроме того, на дороге лежит человек. По словам очевидцев, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

По информации канала, в момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

Ранее на видео попало, как легковушку закрутило на МКАД.