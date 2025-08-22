На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Машина вдребезги»: в Улан-Удэ на видео сняли последствия жесткого ДТП

В Улан-Удэ на видео попало разбитое авто после жесткого столкновения
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В Улан-Удэ автомобиль сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Машина вдребезги. На трассе в Бурятии сбили человека. Сегодня ночью в районе Эрхирика в Заиграевском районе сбили пешехода», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоит автомобиль, который получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот и стекла. Кроме того, на дороге лежит человек. По словам очевидцев, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

По информации канала, в момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

Ранее на видео попало, как легковушку закрутило на МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами