Названа стоимость нового российского кроссовера Tenet T7

Новый российский кроссовер Tenet T7 будет стоить от 2,68 млн рублей, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Цена кроссоверов Tenet T7 в России составит 2,68 млн и 2,88 млн рублей, в зависимости от комплектации. По всей вероятности, эти суммы указаны с учетом спецпредложений», — сообщает портал.

Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литров и мощностью 150 л.с. В пару к двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет 6,2 литров на 100 км.

Водителям будут доступны Android Auto и Apple CarPlay и возможность беспроводной зарядки устройств. Среди других опций: три USB-разъема, система Hands Free с Bluetooth и интеллектуальное голосовое управление.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

Ранее появились первые подробности о кроссовере Tenet T9.