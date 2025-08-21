На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа стоимость нового российского кроссовера Tenet T7

Новый российский кроссовер Tenet T7 будет стоить от 2,68 млн рублей
Tenet

Новый российский кроссовер Tenet T7 будет стоить от 2,68 млн рублей, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Цена кроссоверов Tenet T7 в России составит 2,68 млн и 2,88 млн рублей, в зависимости от комплектации. По всей вероятности, эти суммы указаны с учетом спецпредложений», — сообщает портал.

Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литров и мощностью 150 л.с. В пару к двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет 6,2 литров на 100 км.

Водителям будут доступны Android Auto и Apple CarPlay и возможность беспроводной зарядки устройств. Среди других опций: три USB-разъема, система Hands Free с Bluetooth и интеллектуальное голосовое управление.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

Ранее появились первые подробности о кроссовере Tenet T9.

