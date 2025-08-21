На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты первые подробности о кроссовере Tenet T9

Кроссовер Tenet T9 появится на российском рынке до конца 2025 года
Новый кроссовер под названием Tenet T9 появится на российском рынке до конца 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Автомобиль получит 2-литровый мотор, систему полного привода и автоматическую трансмиссию. Модель должна выйти на рынок России до конца 2025 года», — сообщает портал.

Отмечается, что кроссовер Tenet T9 основан на базе модели Chery Tiggo 9. Это среднеразмерный кроссовер с точными габаритами 4810 х 1925 х 1741 мм. Его колесная база составляет 2800 мм. В салоне автомобиля три ряда сидений с компоновкой 2+3+2. На центральной консоли размещается 15,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер Aito M7 представили в Китае.

