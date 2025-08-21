Раскрыты первые подробности о кроссовере Tenet T9

Новый кроссовер под названием Tenet T9 появится на российском рынке до конца 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».
«Автомобиль получит 2-литровый мотор, систему полного привода и автоматическую трансмиссию. Модель должна выйти на рынок России до конца 2025 года», — сообщает портал.
Отмечается, что кроссовер Tenet T9 основан на базе модели Chery Tiggo 9. Это среднеразмерный кроссовер с точными габаритами 4810 х 1925 х 1741 мм. Его колесная база составляет 2800 мм. В салоне автомобиля три ряда сидений с компоновкой 2+3+2. На центральной консоли размещается 15,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.
Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер Aito M7 представили в Китае.