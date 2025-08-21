Водителям рассказали, как часто нужно менять аккумулятор в машине

Автоэксперт Попов: аккумулятор в автомобиле следует менять раз в три года

Примерный срок службы автомобильного аккумулятора — три года, либо около 130 тыс. км пробега. Об этом в беседе с РИАМО сообщил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Я каждый раз покупаю новые автомобили и езжу на них 4-5 лет, но через 3 года начинаю думать о замене (аккумулятора — «Газета.Ru»). Думаю, что к 100-130 тыс. км пробега надо подумать над тем, чтобы поменять аккумулятор. Это будет разумно», — сказал специалист.

Он отметил, что современные аккумуляторы невозможно проверить ареометром, поэтому контролировать их состояние можно только по тому, как быстро он теряет заряд.

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев до этого предупреждал, что аккумулятор может выйти из строя в самый неподходящий момент — ночью, вдали от дома или в непогоду. О том, что автолюбитель вот-вот столкнется с проблемой, предупреждают загоревшаяся иконка аккумулятора на приборной панели, медленная работа стеклоподъемников, тусклый свет фар, объяснил он.

