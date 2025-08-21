На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адель Вейгель показала голые ноги в подаренном мужем Lamborghini Urus

Адель Вейгель показала обнаженные ноги в мини-шортах в Lamborghini Urus
adelveigel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Адель Вейгель показала голые ноги в мини-шортах в Lamborghini Urus. Соответствующее фото блогерша опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это я сегодня укладку сделала», — подписала певица на фотографии.

На кадрах видно, как Адель Вейгель сидит в салоне нового автомобиля Lamborghini Urus. Певица одета в мини-шорты, светлую куртку и сапоги.

Автомобиль Lamborghini Urus блогер Михаил Литвин преподнес новоиспеченной супруге в качестве свадебного подарка. По подсчетам Telegram-канала SHOT, на мероприятие пара могла потратить порядка 100 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что певица Ольга Серябкина сфотографировалась на крыше автомобиля Lamborghini Urus. 40-летняя певица устроила фотосессию на кислотном Lamborghini Urus. Певица сфотографировалась на крыше автомобиля в мини-шортах. Кроме того, исполнительница показала на фото декольте.

Ранее племянница Ле Пен попала в серьезную аварию в Италии.

