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Имущество Блиновской выставят на торги

«КП» опубликовала список имущества Блиновской, которое выставят на торги
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Имущество «королевы Марафонов» Елены Блиновской будет распродано за ее долги перед налоговой. Об этом сообщает kp.ru.

В суд поступил перечень имущества, которое будет выставлено на торги. Вырученные средства пойдут на погашение долгов блогера. В списке более 100 объектов, лишь восемь из которых зарегистрированы на саму Блиновскую, а остальные — на ее мужа Алексея. По словам юриста Ольги Гимадеевой, поскольку при банкротстве учитывается совместное имущество супругов, не имеет значения, на кого оформлена недвижимость.

По данным kp.ru, на Блиновскую записаны земельный участок в Подмосковье площадью 35 соток (коттеджный поселок «Миллениум парк» под Истрой) стоимостью около 33,3 млн рублей; жилой дом в Подмосковье площадью 1,2 тыс. квадратных метров (тот же коттеджный поселок) стоимостью около 53 млн рублей; квартира на Серпуховском валу в Москве стоимостью около 18 млн рублей; два машиноместа на подземной парковке ЖК на Серпуховском валу стоимостью около 2,2 млн рублей; участок в Ялте стоимостью около 1 млн рублей; два автомобиля (Bentley Continental и Lamborghini Urus) стоимостью около 48 млн рублей.

Имущество Алексея Блиновского значительно больше. Он владеет тремя квартирами в Москве, более чем 40 земельными участками и 15 жилыми домами, а также различной техникой. В его списке одна квартира и четыре машиноместа на подземной парковке ЖК на Серпуховском валу в Москве стоимостью около 44 млн рублей; две квартиры и два машиноместа на подземной парковке ЖК на набережной Марка Шагала в Москве стоимостью около 66,2 млн рублей; 18 участков, семь домов, две бани и хозпостройка в Костромской области (деревня Серково на берегу Волги, напротив Плеса, 55 км от Костромы) стоимостью около 7,2 млн рублей; пять участков и три дома в Ярославской области (деревня Деревенька на берегу Волги в Рыбинском районе) стоимостью около 3,4 млн рублей; четыре участка и один дом в Адыгее (на берегу Краснодарского водохранилища) стоимостью около 6,9 млн рублей; 13 земельных участков и четыре жилых дома в Алуште (Крым) стоимостью около 103,5 млн рублей; земельный участок в Ялте стоимостью около 3,7 млн рублей; уставные доли в семи компаниях (от 50 до 100%); cнегоболотоход, два гидроцикла, аэролодка и пять прицепов для лодок; автомобиль УАЗ («Буханка»); мотоцикл «Harley-Davidson»; два прицепа для квадроциклов; два охотничьих ружья и инвестиционный пай.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.

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