В Госдуме выступили за полный запрет проката электросамокатов

В России необходимо полностью запретить прокат электросамокатов. Об этом, ссылаясь на письмо председателя партии «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования. Особенно это касается аренды электросамокатов неопытными пользователями.

Миронов подчеркнул, что лишь полный запрет на прокат электросамокатов позволит устранить опасность, связанную с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами. Ныне существующие ограничения при использовании электросамокатов не дают необходимого эффекта.

21 августа сообщалось, что в Екатеринбурге самокатчик наехал на шестилетнюю девочку. В результате аварии ребенок ударился головой, он был доставлен в больницу.

Ранее в Госдуме предложили ввести ОСАГО для самокатов.