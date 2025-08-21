На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме выступили за полный запрет проката электросамокатов

Миронов: в России следует запретить прокат электросамокатов
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В России необходимо полностью запретить прокат электросамокатов. Об этом, ссылаясь на письмо председателя партии «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования. Особенно это касается аренды электросамокатов неопытными пользователями.

Миронов подчеркнул, что лишь полный запрет на прокат электросамокатов позволит устранить опасность, связанную с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами. Ныне существующие ограничения при использовании электросамокатов не дают необходимого эффекта.

21 августа сообщалось, что в Екатеринбурге самокатчик наехал на шестилетнюю девочку. В результате аварии ребенок ударился головой, он был доставлен в больницу.

Ранее в Госдуме предложили ввести ОСАГО для самокатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами