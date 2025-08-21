В Екатеринбурге маленькая девочка экстренно госпитализирована после наезда самокатчика

В Екатеринбурге самокатчик наехал на шестилетнюю девочку. Об этом сообщает Е1.RU.

Инцидент произошел на улице Белинского, 216. Женщина забрала дочь из детского сада и шла с ней домой, как вдруг на них налетели два парня, которые ехали на одном самокате. В результате аварии девочка ударилась головой, она была доставлена в больницу.

Прибывшие на место происшествия полицейские выписали 19-летнему самокатчику штраф.

15 августа в Ульяновске при столкновении с электросамокатом пострадал трехлетний ребенок. По предварительной информации, 16-летний юноша двигался за рулем электросамоката у дома 61 по улице Рябикова и сбил дошкольника, который ехал на беговеле по тротуару по ходу движения самоката.

10 августа в Рязани курьер на электросамокате сбил ребенка и скрылся. Инцидент произошел на Московском шоссе. По словам очевидцев, на пятилетнюю девочку, которая тоже каталась на самокате, наехал курьер популярного сервиса доставки. Он несколько метров протащил жертву по асфальту и покинул место происшествия. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Семья написала заявление в полицию.

Ранее пьяный мужчина на самокате атаковал женщин на севере Москвы.