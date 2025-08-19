В Госдуме предложили ввести ОСАГО для самокатов

Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду и соцполитике, предложил Банку России разработать страховой продукт для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Текст обращения к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива предполагает долгосрочное страхование жизни пользователей и ответственности перед третьими лицами по аналогии с ОСАГО. По данным МВД, в 2024 году аварии с СИМ участились на 43%, 54 человека не выжили.

«Практически любое ДТП оставляет пострадавших без возможности взыскать ущерб [...] У ответчиков [...] чаще всего нет ни доходов, ни имущества», — отметил Нилов.

По словам депутата, кикшеринговые сервисы предлагают лишь базовую страховку, а полноценное покрытие ущерба здоровью или имуществу доступно только в дорогих расширенных тарифах. Для частных СИМ и курьеров служб доставки страховые гарантии вовсе отсутствуют, так как закон не требует обязательного страхования. В результате пострадавшие пешеходы не могут получить компенсацию из-за неплатежеспособности виновников ДТП.

В мае депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили обязать электросамокатчиков заключать ОСАГО для аренды кикшеринговых самокатов. Также депутаты хотят обязать сервисы обеспечить государственную регистрацию этих средств индивидуальной мобильности для повышения подотчетности.

Ранее в Подмосковье подросток влетел на электросамокате в столб и получил разрыв печени.