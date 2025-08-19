На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести ОСАГО для самокатов

Депутат Нилов предложил ввести добровольный аналог ОСАГО для самокатов
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду и соцполитике, предложил Банку России разработать страховой продукт для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Текст обращения к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива предполагает долгосрочное страхование жизни пользователей и ответственности перед третьими лицами по аналогии с ОСАГО. По данным МВД, в 2024 году аварии с СИМ участились на 43%, 54 человека не выжили.

«Практически любое ДТП оставляет пострадавших без возможности взыскать ущерб [...] У ответчиков [...] чаще всего нет ни доходов, ни имущества», — отметил Нилов.

По словам депутата, кикшеринговые сервисы предлагают лишь базовую страховку, а полноценное покрытие ущерба здоровью или имуществу доступно только в дорогих расширенных тарифах. Для частных СИМ и курьеров служб доставки страховые гарантии вовсе отсутствуют, так как закон не требует обязательного страхования. В результате пострадавшие пешеходы не могут получить компенсацию из-за неплатежеспособности виновников ДТП.

В мае депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили обязать электросамокатчиков заключать ОСАГО для аренды кикшеринговых самокатов. Также депутаты хотят обязать сервисы обеспечить государственную регистрацию этих средств индивидуальной мобильности для повышения подотчетности.

Ранее в Подмосковье подросток влетел на электросамокате в столб и получил разрыв печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами