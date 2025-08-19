На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Свиную голову подбросили в Mercedes-Benz в Новосибирске

Отрубленную свиную голову подбросили в Mercedes-Benz новосибирского бьюти-блогера
В Новосибирске неизвестные подбросили свиную голову в стоящий на подземной парковке Mercedes-Benz, сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

«Владелица автомобиля, являющаяся бьюти-блогером, обнаружила неприятную находку в салоне своей машины в минувшие выходные. Была ли это попытка хайпа, либо кто-то решил запугать девушку в духе сцены из «Крёстного отца», пока неизвестно», — сообщает канал.

Судя по видео с канала, сначала злоумышленники разбили боковое стекло, а затем положили свиную голову на водительское сиденье.

До этого сообщалось, что автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО.

«Во время апелляции на продление ареста областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала Baza.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали блогера, устраивавшего опасные автошоу на улицах города.

