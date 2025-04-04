Автоблогера Гаджи Гаджиева выпустили из СИЗО

Автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего людей во время дрифта, выпустили из СИЗО

Автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Во время апелляции на продление ареста, областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала.

При этом суд разрешил Гаджиеву уехать в Дагестан.

Инцидент с наездом дрифтующего BMW на толпу зрителей произошел в подмосковном Одинцово осенью 2024 года. По этому делу 26 ноября задержали автоблогера Гаджи Гаджиева. Telegram-канал «Москва 24» сообщал, что Гаджиев назвал перелом ноги у сбитой им женщины несерьезной травмой.

Ранее москвич на BMW устроил массовое ДТП и пытался уехать на трех колесах.