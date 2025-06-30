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Полицейские Санкт-Петербурга задержали блогера, устраивавшего опасные автошоу на улицах города

В Петербурге задержали автоблогера, устраивавшего опасные заезды в городе

В Санкт-Петербурге полиция задержала блогера, который устраивал опасные заезды в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«Внимание сотрудников ГИБДД привлекла видеозапись, демонстрирующая опасное поведение водителя Mercedes-Benz, который устроил автошоу с пробуксовкой колес на Гончарной улице в центре Санкт-Петербурга. Личность нарушителя была установлена, и оперативники нагрянули к нему домой», — говорится в сообщении канала.

Возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). По данной статье предусмотрен штраф либо лишение свободы сроком до 2 лет.

До этого сообщалось, что автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО.

«Во время апелляции на продление ареста областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала.

Ранее на видео попало, как в Сочи водитель Lada въехал в пешеходов на обочине.

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