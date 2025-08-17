На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава заксобрания Петербурга выступил за платный въезд в центр города

Спикер заксобрания Петербурга: въезд в центр города может стать платным
СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Въезд автомобилей в центр Санкт-Петербурга в течение пяти лет может стать платным, заявил председатель городского законодательного собрания Александр Бельский. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам политика, если в стране будет начат федеральный эксперимент по введению платы за поездки в центр городов, то Северная столица к нему присоединится.

Бельский отметил, что такая практика есть в Стокгольме. Сначала 70% горожан были против, но через некоторое время инициативу поддерживали уже 90%.

По словам спикера, в случае поддержки такой идеи в Санкт-Петербурге на мостах на Обводном канале, Неве и Невке могут установить считывающие устройства, которые будут следить за передвижением автомобилей в центре города.

В марте Бельский заявил о необходимости платного проезда в центр города, объяснив такую инициативу борьбой с мешающими горожанам курьерами на самокатах, мопедах и электровелосипедах.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России.

