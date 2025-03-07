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Въезд в центр Петербурга захотели сделать платным

Власти Петербурга захотели сделать платным проезд в центр
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Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Власти Санкт-Петербурга считают необходимым сделать платным проезд в центр города, чтобы решить проблему с курьерами на самокатах, мопедах и электровелосипедах, на которых жалуются жители. Такую меру предложил глава питерского Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Самокаты должны уходить на дорожную сеть. В этом должны помочь велодорожки, в том числе на них будут не только велосипеды, но и электросамокаты с курьерами. Надо рассматривать возможность платного въезда в центр города, чтобы изменить ситуацию с транзитным транспортом, который идет через центр города. Если это меняем, люди больше будут пользоваться общественным, комфортным и удобным транспортом», — заявил он.

До этого депутат МО Петербурга, поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разрешить управление электросамокатом только по достижении 21–22 лет, а прокат такого вида транспорта сделать в разы дороже, чем сейчас.

Погруженные в тему специалисты не видят особых различий между электросамокатами и маломощными мотоциклами, отметил он.

Ранее стало известно, сколько будет стоить такси 8 марта.

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