Стало известно, чего больше всего боятся владельцы китайских автомобилей

Аналитики исследовательского центра Sidorin Lab (SL) провели исследование и выяснили, что больше всего беспокоит россиян в китайских автомобилях. Результаты исследования опубликовала газета «Известия».

«Российских автовладельцев до сих пор волнует вопрос с коррозией.<...>Среди других опасений покупателей — нехватка запчастей и долгое ожидание их доставки. Кроме того, их волнует адаптация машин к российскому климату. Многие сомневаются, что китайские автомобили заведутся зимой и справятся с холодами», — говорится в исследовании.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.