Россиянам назвали стоимость первых авто Xiaomi YU7 Max

Quto: стоимость первых авто Xiaomi YU7 Max составит 6,8 млн рублей
В России можно купить первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max, продажи которых в Китае начались несколько недель назад, два первых YU7 Max уже едут в РФ. Об этом сообщает Quto.

«Один из них выполнен в цвете «Титан» и имеет контрастный рыжий салон. Динамичности в дизайне машине придают спортивный карбоновый руль и торпедо, четырехпоршневые красные суппорты, а также 20-дюймовые диски с вентиляцией, адаптированные для высоких нагрузок», — говорится в сообщении.

По данным Quto, второй Xiaomi отличается своими цветами. Так, кузов выполнен в оттенке «Кембрийский», а салон – в светлых тонах. Стоимость каждого автомобиля составляет 6,8 млн рублей. Кроме того, первым покупателям предлагают карбоновые накладки на зеркала и пороги и специальные сиденья с нулевой гравитацией.

Также сообщается, что модель Xiaomi YU7 Max оснащена двумя электромоторами, минимальная мощность которых составляет 690 л.с. До 100 км/ч электрокроссовер может разогнать за 3,2 секунды, при этом максимальная скорости автомобиля – 253 км/ч. Заряжается электрокар при помощи быстрой зарядки за 12 минут. Среди преимуществ – литий-ионная батарея CATL, емкостью которой составляет 101,7 кВт*ч.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.

