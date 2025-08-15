На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я боюсь»: на видео попала челябинка, которую связали и затолкали в машину

В Челябинске на видео сняли девушку, которую связали и увезли в авто
true
true
true

В Челябинске девушку насильно посадили в машину и увезли из-за семейного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«24-летнюю челябинку связали, затолкали в машину и увезли. От нее требовали 200 тысяч рублей и автомобиль. Вот только девушка смогла отправить сестре свою геолокацию, после чего полиция освободила ее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД сообщили, что конфликт произошел между невесткой и родственниками жениха. Девушка попросила их взять на себя кредит, который она будет выплачивать, но в результате обещание не сдержала.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у девушки на руках следы от веревки, при этом пострадавшая кричит: «Я боюсь».

До этого в городе Светлогорске Калининградской области сотрудник ДПС отвез в больницу мать с задыхающимся ребенком, которому стало плохо в автомобиле родителей. На опубликованных в сети кадрах видно, как гаишник включает проблесковые маяки и провозит людей по оживленной дороге.

Ранее «Газета.Ru» назвала пять плюсов и минусов автомобиля Jetta VS5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами