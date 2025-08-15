«Я боюсь»: на видео попала челябинка, которую связали и затолкали в машину

В Челябинске на видео сняли девушку, которую связали и увезли в авто

В Челябинске девушку насильно посадили в машину и увезли из-за семейного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«24-летнюю челябинку связали, затолкали в машину и увезли. От нее требовали 200 тысяч рублей и автомобиль. Вот только девушка смогла отправить сестре свою геолокацию, после чего полиция освободила ее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД сообщили, что конфликт произошел между невесткой и родственниками жениха. Девушка попросила их взять на себя кредит, который она будет выплачивать, но в результате обещание не сдержала.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у девушки на руках следы от веревки, при этом пострадавшая кричит: «Я боюсь».

До этого в городе Светлогорске Калининградской области сотрудник ДПС отвез в больницу мать с задыхающимся ребенком, которому стало плохо в автомобиле родителей. На опубликованных в сети кадрах видно, как гаишник включает проблесковые маяки и провозит людей по оживленной дороге.

