В Калининграде на видео попало, как гаишник спасал задыхающегося ребенка

В Калининграде на видео попало, как гаишник вез мать с задыхающимся ребенком

В городе Светлогорске Калининградской области сотрудник ДПС отвез в больницу мать с задыхающимся ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Замкомандира второй роты батальона ДПС капитан Владислав Еремин патрулировал въезд в город, когда к нему обратилась взволнованная семья из Светлогорска. Они рассказали, что двухлетнему мальчику в салоне их авто стало плохо, и ему нужна помощь», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мать с ребенком садятся в патрульную машину, работник ДПС включает проблесковые маяки и провозит людей по оживленной дороге.

По информации канала, гаишник быстро доставил ребенка в детскую областную больницу, поэтому врачи успели оказать мальчику помощь. В настоящее время здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

