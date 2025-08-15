На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде на видео попало, как гаишник спасал задыхающегося ребенка

В Калининграде на видео попало, как гаишник вез мать с задыхающимся ребенком
true
true
true
close
Telegram-канал «Госавтоинспекция 39»

В городе Светлогорске Калининградской области сотрудник ДПС отвез в больницу мать с задыхающимся ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Замкомандира второй роты батальона ДПС капитан Владислав Еремин патрулировал въезд в город, когда к нему обратилась взволнованная семья из Светлогорска. Они рассказали, что двухлетнему мальчику в салоне их авто стало плохо, и ему нужна помощь», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мать с ребенком садятся в патрульную машину, работник ДПС включает проблесковые маяки и провозит людей по оживленной дороге.

По информации канала, гаишник быстро доставил ребенка в детскую областную больницу, поэтому врачи успели оказать мальчику помощь. В настоящее время здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Москве на МСД перед съездом на шоссе Энтузиастов столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.

Ранее «Газета.Ru» назвала пять плюсов и минусов автомобиля Jetta VS5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами