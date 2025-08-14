На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт оценил идею запрета «иранской тонировки»

Автоэксперт Солдунов: иранская тонировка ухудшает видимость на дороге
close
Игорь Зарембо/РИА Новости

«Иранская тонировка» представляет собой выдвижную или съемную пленку, которую легко установить и снять. В отличие от жестких шторок и жалюзи, она менее заметна, но также ухудшает видимость на дороге. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя инициативу о запрете данного вида тюнинга.

При этом съемные шторки позволяют водителям избегать наказания, так как те убирают их перед инспектором ГИБДД, а потом возвращают на место, отметил эксперт.

Он предупредил, что любая тонировка ухудшает боковой обзор из-за чего становится сложнее вовремя заметить других участников движения, в первую очередь мотоциклистов, велосипедистов и автомобили в «слепых» зонах. Кроме того, по его словам, затемненные стекла замедляют реакцию.

«К тому же тонировка создает «эффект туннеля», то есть сужает поле зрения, повышая риск не заметить опасность сбоку», — заключил Солдунов.

С инициативой о запрете использования «иранской тонировки» выступил в августе Национальный автомобильный союз (НАС).

По словам главы НАС Антона Шапарина, такие шторки приводят к росту риска ДТП. В союзе предложили штрафовать нарушителей на 5 тыс. рублей, за повторное нарушение уже на 15 тыс. рублей. Соответствующее письмо направлено министру внутренних дел России.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за тонировку авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами