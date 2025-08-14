Автоэксперт оценил идею запрета «иранской тонировки»

«Иранская тонировка» представляет собой выдвижную или съемную пленку, которую легко установить и снять. В отличие от жестких шторок и жалюзи, она менее заметна, но также ухудшает видимость на дороге. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя инициативу о запрете данного вида тюнинга.

При этом съемные шторки позволяют водителям избегать наказания, так как те убирают их перед инспектором ГИБДД, а потом возвращают на место, отметил эксперт.

Он предупредил, что любая тонировка ухудшает боковой обзор из-за чего становится сложнее вовремя заметить других участников движения, в первую очередь мотоциклистов, велосипедистов и автомобили в «слепых» зонах. Кроме того, по его словам, затемненные стекла замедляют реакцию.

«К тому же тонировка создает «эффект туннеля», то есть сужает поле зрения, повышая риск не заметить опасность сбоку», — заключил Солдунов.

С инициативой о запрете использования «иранской тонировки» выступил в августе Национальный автомобильный союз (НАС).

По словам главы НАС Антона Шапарина, такие шторки приводят к росту риска ДТП. В союзе предложили штрафовать нарушителей на 5 тыс. рублей, за повторное нарушение уже на 15 тыс. рублей. Соответствующее письмо направлено министру внутренних дел России.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за тонировку авто.