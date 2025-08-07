В Госдуме предложили не штрафовать россиян за тонировку авто

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку авто

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается отменить административную ответственность за тонировку стекол автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Подобная ответственность предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 КоАП, штраф составляет 500 рублей», — отмечается в сообщении агентства.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру. Также стекла с тонировкой может послужить защитой от краж имущества из салона. В правительстве РФ не поддержали эту инициативу депутатов.

