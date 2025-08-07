На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили не штрафовать россиян за тонировку авто

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку авто
close
Игорь Зарембо/РИА Новости

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается отменить административную ответственность за тонировку стекол автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Подобная ответственность предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 КоАП, штраф составляет 500 рублей», — отмечается в сообщении агентства.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру. Также стекла с тонировкой может послужить защитой от краж имущества из салона. В правительстве РФ не поддержали эту инициативу депутатов.

Ранее «КамАЗ» проломил мост в Кировской области и застрял в вертикальном положении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами