В Подмосковье на видео сняли полностью разбитые авто после массового ДТП

В Подмосковье на видео попали разбитые после кульбита машины

В городе Чехове Московской области столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Ищите объезд. Жесткое ДТП на пересечении Ворошилова и Чехова — по Ворошилова образуется пробка», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли последствия инцидента на видео. На кадрах заметно, что несколько легковых машин столкнулись с грузовиком. Автомобили получили серьезные повреждения: у них смяты кузова, капоты и бамперы, выбиты стекла. Кроме того, черный транспорт разбит полностью. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На месте ДТП собрались люди.

