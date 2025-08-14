На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье на видео сняли полностью разбитые авто после массового ДТП

В Подмосковье на видео попали разбитые после кульбита машины
В городе Чехове Московской области столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Ищите объезд. Жесткое ДТП на пересечении Ворошилова и Чехова — по Ворошилова образуется пробка», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли последствия инцидента на видео. На кадрах заметно, что несколько легковых машин столкнулись с грузовиком. Автомобили получили серьезные повреждения: у них смяты кузова, капоты и бамперы, выбиты стекла. Кроме того, черный транспорт разбит полностью. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На месте ДТП собрались люди.

До этого сообщалось, что в Москве питбайкер врезался в легковой автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как питбайкер врезается в капот проезжающего автомобиля, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть. Посл

Ранее студентка перевернулась в воздухе после удара авто.

