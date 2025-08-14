На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жуткое ДТП из Пятигорска»: студентка перевернулась в воздухе после удара авто

В городе Пятигорске Ставропольского края автомобиль сбил студентку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Жуткое ДТП из Пятигорска: девушка, почти перешедшая дорогу, попала под колеса легковушки. 19-летнюю студентку сбили уже на подходе к противоположной стороне проезжей части», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девушка переходит дорогу в нескольких метрах от дорожного знака, обозначающего пешеходный переход, и в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара студентка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, в настоящее время девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается.

Ранее автомобиль с москвичом перевернулся в жестком ДТП.

