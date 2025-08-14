На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кульбит московского питбайкера после удара об авто попал на видео

В Москве на видео попало, как питбайкер сделал сальто после удара об авто
В Москве питбайкер врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В ЖК «Испанские кварталы» столкнулись питбайк и легковушка. Водитель двухколесного транспортного средства вылетел на асфальт», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как питбайкер врезается в капот проезжающего автомобиля, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть. После ДТП питбайкер поднимается и подходит к автомобилю, из которого выходят люди.

До этого сообщалось, что в Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается. От взрыва автомобильные детали разлетаются по проезжей части, а транспорт воспламеняется, при этом водитель, находясь уже в горящей машине, сворачивается с дороги и выбегает. На помощь к нему подбегают прохожие. Далее на записи заметно, как пламя полностью охватывает транспорт, и он сгорает.

Ранее студентка перевернулась в воздухе после удара авто.

