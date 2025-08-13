«Обязать нереально»: в Госдуме не поддержали идею МВД о ярких ремнях безопасности

Предложение МВД РФ запретить продажу заглушек для ремней безопасности будет трудно реализовать на практике, поскольку продавцы смогут выдавать их «за что-то другое». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин.

«Тема эта не новая, еще в феврале 2025 года группа депутатов Госдумы совместно с Национальным автомобильным союзом подготовили законопроект, предусматривающий полный запрет на продажу устройств, имитирующих работу ремней безопасности, запрет на реализацию накладок и адаптеров для отключения сигналов непристегнутого ремня, ограничение торговли любыми приспособлениями, снижающими уровень безопасности пассажиров. На мой взгляд, вполне разумные меры, проблема только в реализации их на практике. Сложно кодифицировать подобные устройства так, чтобы полностью исключить возможность для продавцов выдать их за что-то другое. Поэтому сказать, какие перспективы у этого документа, трудно», — сказал он.

Гарин отметил, что идея сделать обязательной светоотражающую расцветку для ремней безопасности «избыточна», поскольку внести изменения в конструкцию машины «нереально». Кроме того, такие ремни ночью будут слепить водителей встречных автомобилей.

«Инициатива МВД не только повторяет перечисленные требования, но и расширяет их, и вот эта часть, по-моему, избыточна. Обязать владельцев и производителей автомобилей вносить соответствующие изменения в конструкцию автомобиля нереально. Еще один момент: ремни со световозвращающими элементами будут создавать помеху для водителей встречных автомобилей в ночное время. Безопасность наших граждан — безусловный приоритет, но меры, направленные на ее обеспечение, должны продумываться очень тщательно», — добавил он.

13 августа ТАСС сообщил, что в МВД России предложили законодательно запретить продажу и распространение заглушек для ремней безопасности. Согласно документу, планируется также сделать обязательным использование ремней безопасности специальной расцветки со светоотражающими элементами и оснастить автомобили россиян датчиками длины вытянутой лямки, постоянным звуковым сигналом и системой визуального оповещения о непристегнутых ремнях для всех пассажиров.

Ранее в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле.