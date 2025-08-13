Видео: самарец ударил пассажирку автобуса по голове

В Самаре на видео сняли пассажира, который ударил женщину в автобусе

В Самаре пассажир ударил женщину по голове в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Ранним утром 3 августа в автобусе маршрута №480 девушка сделала замечание водителю. После этого неадекватный пассажир ударил ее сзади по голове, а затем отобрал телефон, чтобы она не смогла заснять происшествие», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели нарушителя на видео. На кадрах заметно, как мужчина стоит рядом с водителем и держит в руках телефон пассажирки, которая пытается отобрать свою вещь.

По информации канала, в настоящее время неизвестно о причинах конфликта.

До этого сообщалось, что в Калининграде несколько человек подрались в общественном транспорте на глазах у детей. На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько человек избивают друг друга в салоне общественного транспорта. На записи также слышно, как кричат дети. По словам очевидицы, причиной конфликта стало то, что пассажиры не смогли поделить места в транспорте.

Ранее уфимцы избили друг друга на обочине дороги, и это попало на видео.