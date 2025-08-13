На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: самарец ударил пассажирку автобуса по голове

В Самаре на видео сняли пассажира, который ударил женщину в автобусе
true
true
true

В Самаре пассажир ударил женщину по голове в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Ранним утром 3 августа в автобусе маршрута №480 девушка сделала замечание водителю. После этого неадекватный пассажир ударил ее сзади по голове, а затем отобрал телефон, чтобы она не смогла заснять происшествие», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели нарушителя на видео. На кадрах заметно, как мужчина стоит рядом с водителем и держит в руках телефон пассажирки, которая пытается отобрать свою вещь.

По информации канала, в настоящее время неизвестно о причинах конфликта.

До этого сообщалось, что в Калининграде несколько человек подрались в общественном транспорте на глазах у детей. На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько человек избивают друг друга в салоне общественного транспорта. На записи также слышно, как кричат дети. По словам очевидицы, причиной конфликта стало то, что пассажиры не смогли поделить места в транспорте.

Ранее уфимцы избили друг друга на обочине дороги, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами