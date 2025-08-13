Автовоз загорелся после столкновения с бетономешалкой под Хабаровском и попал на видео

Под Хабаровском сгорел автовоз с иномарками после столкновения с бетономешалкой

Под Хабаровском бетономешалка столкнулась с автовозом, обе машины загорелись. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Страшная авария произошла возле села Ключевое Смидовичевского района. После мощного удара полыхащие большегрузы понесло на легковушку», — сообщает канал.

Судя по видео с канала 112, бетономешалка выехала на встречную полосу. Водитель не успел вернуться обратно в свою полосу. Удар пришелся в левую часть кабины автовоза, после этого он загорелся.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы грузовик задел высоковольтные провода и воспламенился.