На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автовоз загорелся после столкновения с бетономешалкой под Хабаровском и попал на видео

Под Хабаровском сгорел автовоз с иномарками после столкновения с бетономешалкой
true
true
true

Под Хабаровском бетономешалка столкнулась с автовозом, обе машины загорелись. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Страшная авария произошла возле села Ключевое Смидовичевского района. После мощного удара полыхащие большегрузы понесло на легковушку», — сообщает канал.

Судя по видео с канала 112, бетономешалка выехала на встречную полосу. Водитель не успел вернуться обратно в свою полосу. Удар пришелся в левую часть кабины автовоза, после этого он загорелся.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы грузовик задел высоковольтные провода и воспламенился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами