Volvo разбился на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как у Volvo отлетело колесо в момент ДТП

В Москве на МКАД Volvo разбился после столкновения с дорожным ограждением. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 27-км МКАД (внеш.)», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как после столкновения один из автомобилей врезается в дорожное ограждение, от удара транспорт отбрасывает на середину дороги, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Очевидцы сняли на видео последствия аварии. На записи заметно, что у поврежденной машины нет колеса. Кроме того, на место ДТП прибыли медики и спасатели.

