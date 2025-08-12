На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Volvo разбился на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как у Volvo отлетело колесо в момент ДТП
В Москве на МКАД Volvo разбился после столкновения с дорожным ограждением. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 27-км МКАД (внеш.)», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как после столкновения один из автомобилей врезается в дорожное ограждение, от удара транспорт отбрасывает на середину дороги, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Очевидцы сняли на видео последствия аварии. На записи заметно, что у поврежденной машины нет колеса. Кроме того, на место ДТП прибыли медики и спасатели.

До этого сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

Ранее в Москве сотрудник МВД за рулем Jaguar спровоцировал ДТП.

