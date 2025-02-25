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Названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva

Автоэксперт Зиновьев назвал девять минусов кроссовера Chevrolet Captiva
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HOHLOVMIHAIL/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного кроссовера Chevrolet Captiva, который выпускался с 2006 по 2018 год.

«Стойки стабилизатора и нижние втулки задних амортизаторов – расходники. Остальные элементы подвески служат долго. А вот рулевое управление хлипкое – к 100–120 тысячам км развиваются стуки и течи, сдаются тяги, наконечники и крестовина вала», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, кузову не хватает жесткости, при перекосах иногда невозможно закрыть заднюю дверь.

Также есть слабые места в электрике: моторчики печки и заслонок климатической системы, концевой выключатель дворников, беспричинно срабатывает штатная сигнализация. Быстро закисают многие контакты – в том числе на клеммах генератора и плате блока управления.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

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