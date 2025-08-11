Автоэксперт предупредил об опасности использования кондиционера в машине

Кондиционер в автомобиле может навредить двигателю и здоровью, если использовать его неправильно. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, он может создать дополнительную нагрузку на двигатель, что сказывается на расходе топлива и ресурсах мотора. В связи с этим кондиционером лучше пользоваться в заторах или при движении в условиях монотонического режима. Если водителю нужно обогнать другой автомобиль или ускориться, работа кондиционера может мешать.

Помимо этого, сухой воздух из кондиционера способствует размножению бактерий, что представляет риски для здоровья.

«Воздух идет совершенно сухой. В сухом воздухе бактерии живут шикарно. Простудные заболевания и так далее», — подчеркнул Попов.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого говорила, что неправильное использование кондиционеров грозит негативными последствиями для здоровья, среди которых ОРВИ, головные боли, аллергия и другие.

Ранее россиянам рассказали, как перепады температур из-за кондиционеров влияют на сосуды.