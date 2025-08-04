Россиянам рассказали, как перепады температур из-за кондиционеров влияют на сосуды

Резкие перепады температур на фоне жары и использования кондиционеров могут негативно повлиять на здоровье человека, в том числе на его сосудистую систему. Об этом kp.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.

«Наши сосуды при перепадах температур, особенно из жары в холод, отлично закаляются. Выгода закаливания в том, что вы устраиваете себе контролируемое экстремальное воздействие. Организм тренируется, привыкает», — отметила эксперт.

По ее словам, это приводит к тому, что организм становится устойчивым к физическим, химическим и эмоциональным стрессам, однако, такое закаливание подойдет не всем. Так, это может навредить пожилым и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Бренд-директор климатического оборудования MDV Наталья Соколова до этого говорила, что кондиционер в летний период создает не только приятную прохладу в помещении, он также может усиливать риски переохлаждения. Сильный перепад температур, когда на улице очень жарко, а в помещении слишком прохладно, способен вызвать головные боли и обострение некоторых хронических заболеваний.

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