Эксперт объяснила, почему кондиционеры провоцируют ОРВИ и головные боли

Неправильное использование кондиционеров грозит негативными последствиями для здоровья, среди которых ОРВИ, головные боли, аллергия и другие. Об этом RT сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Объясняется такое воздействие на самочувствие тем, что работа кондиционера приводит к снижению влажности воздуха. При этом, если этот показатель ниже 40%, то происходит дегидратация слизистых оболочек носоглотки, то есть слизистые носа и горла пересыхают и теряют свою защитную функцию, объяснила специалист.

«Сухой воздух уменьшает выработку слизи и замедляет работу мельчайших ресничек на поверхности дыхательных путей, из-за чего вирусам, в том числе риновирусам и коронавирусам, становится проще проникать в организм», — добавила Золотарёва.

Она напомнила, что при работе кондиционера люди часто сталкиваются с резкими перепадами температуры, когда заходят с жары в прохладное помещение. Это повышает риск спазмов капилляров в области головы и шеи, что приводит к головным болям. Особенно этому подвержены люди с нарушениями нейровегетативной регуляции. Если такое воздействие происходит постоянно, то могут развиться вторичные иммунные дисфункции, на фоне чего организм станет восприимчив к ОРВИ.

Еще один фактор риска – это распространение аллергенов и патогенных микроорганизмов. В качестве примера эксперт привела бактерию Legionella – это микроорганизм, который может появиться внутри системы из-за высокой влажности, а затем привести к тяжёлым формам пневмонии. Предотвратить это можно с помощью регулярной очистки кондиционеров, благодаря чему в них не будут скапливаться биологические загрязнители, заключила специалист.

До этого специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова также предупредила о негативном влиянии резких перепадов температур на сосудистую систему. По её словам, это приводит к тому, что организм становится устойчивым к физическим, химическим и эмоциональным стрессам, однако такое закаливание подойдёт не всем. Так, это может навредить пожилым и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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