Автомобиль Lada Vesta загорелся после ДТП на трассе в Дагестане

В Дагестане автомобиль Lada Vesta полностью сгорел после ДТП
Telegram-канал «Криминальная хроника»

В Дагестане автомобиль Lada Vesta сгорел после ДТП с Lexus, сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

«На 258 километре ФАД «Астрахань-Махачкала», в Тарумовском районе, водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которая от удара загорелась и полностью сгорела», — сообщает канал.

Отмечается, что в аварии не выжили водитель и пассажир Lada Vesta. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Lexus доставлены в медучреждение.

До этого в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в реку Ока. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дрифтит, после чего разгоняется и падает в реку. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

Ранее легковой автомобиль упал в реку после ДТП в Башкирии.

