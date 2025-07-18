Машина с нижегородцами на скорости улетела в реку в момент дрифта, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как авто с людьми на скорости улетело в реку

В Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«В Нижнем Новгороде подростки снимали дрифт для тик-ток и утопили машину в Оке. Момент падения попал на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дрифтит, после чего разгоняется и падает в реку.

По информации канала, люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садится в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки. Далее автор записи показывает, как водитель Lada вытирает кровь с лица.

Кроме того, в Нижнем Новгороде мужчина в одних шортах пытался угнать мотоцикл и напасть на его владельца.

Ранее жесткая драка сибиряков с пистолетом попала на видео.