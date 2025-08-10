Легковой автомобиль упал в реку после ДТП в Башкирии

В Башкирии автомобиль с водителем упал в реку после ДТП

В Башкирии легковой автомобиль опрокинулся в реку после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

«Сегодня около девяти часов утра, на 85 км авдотороги М-5 «Урал» Чишмы - Аксенова - Киргиз Мияки водитель, управляя автомобилем BYD F7, предварительно, в условиях сильного тумана не увидел предупреждающие дорожные знаки о производстве дорожных работ, допустил съезд с моста с последующем опрокидыванием в реку», — сообщает канал.

Водитель, находившийся в машине в момент ДТП, не выжил.

До этого в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в реку Ока. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дрифтит, после чего разгоняется и падает в реку. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

