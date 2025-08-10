На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легковой автомобиль упал в реку после ДТП в Башкирии

В Башкирии автомобиль с водителем упал в реку после ДТП
true
true
true
close
Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии легковой автомобиль опрокинулся в реку после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

«Сегодня около девяти часов утра, на 85 км авдотороги М-5 «Урал» Чишмы - Аксенова - Киргиз Мияки водитель, управляя автомобилем BYD F7, предварительно, в условиях сильного тумана не увидел предупреждающие дорожные знаки о производстве дорожных работ, допустил съезд с моста с последующем опрокидыванием в реку», — сообщает канал.

Водитель, находившийся в машине в момент ДТП, не выжил.

До этого в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в реку Ока. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дрифтит, после чего разгоняется и падает в реку. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

Ранее три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами