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В России появится большой кроссовер Hongqi HS7

Российские продажи кроссовера Hongqi HS7 начнутся в первой половине 2025 года
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carnewschina.com

В России сертифицировали кроссовер Hongqi HS7. Продажи начнутся в первой половине 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На российском рынке модель будет представлена в пяти- и семиместных версиях. Длина кроссовера составляет 4995 мм. Новинка отличается дизайном в стиле последних моделей бренда. У кроссовера широкая решетка радиатора, интегрированные в передний бампер узкие светодиодные фары, большой спойлер на двери багажника. В салоне на центральной консоли расположен 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 8,5 секунды.

До этого стало известно, что премиальные минивэны Hongqi HQ9 вернутся на российский рынок. Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства, что позволяет производителю начать массовые продажи.

У минивэна семиместная компоновка салона, на третьем ряду предусмотрены места для трех пассажиров. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — передний.

Ранее были названы три плюса подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

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